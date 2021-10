Pescado en ruta… Camión perdió parte de su carga en rotonda sobre Ruta 228

11 octubre, 2021

Ocasionales transportistas que circulaban por la Ruta 228 fueron testigos de la caída de la carga de un camión que llevaba cajones de pescado. El hecho ocurrió esta mañana en la rotonda de la Ruta 73. Parte de esa carga quedó tirada sobre la cinta asfáltica lo que provocó algunos inconvenientes para quienes circulaban.

El olor nauseabundo se instaló casi de inmediato en el lugar y fue muy notorio lo que hace suponer que el pescado se transportaba sin cumplir con la cadena de frío y en un vehículo no habilitado para su circulación, ya que debería ser un camión frigorífico que conserve el alimento. No hubo intervención policial en el lugar, por lo que no se pudo dar parte al Ministerio de Desarrollo Agrario, organismo que se encarga de estas cuestiones en particular.

