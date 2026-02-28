Pescadores de diferentes ciudades dijeron presente en la Villa Balnearia

28 febrero, 2026

En la previa del concurso, que cada vez está más cerca, LU 24 entrevistó en Claromecó a diferentes protagonistas del evento.

Pescador de Huanguelén vuelve tras obtener un premio en “Las 24”

Juan Carlos, un pescador de Huanguelén, regresó a Claromecó para el concurso del Echegoyen, luego de tener éxito en Las 24 Horas de la Corvina Negra, sacando un Lenguado de 4.770kg.

“La suerte está una sola vez, se dice, pero vamos a ver qué pasa. Si tuvimos suerte, vamos a seguir volviendo con mi mujer y mi hijo”.

Un mendocino en busca de pesca y tranquilidad

Un pescador de Mendoza, Martin Arias, expresó que “Venimos por la pesca, pero nos quedamos unos días más para disfrutar y estar tranquilos en familia. Ojalá estemos en el podio mañana”.

