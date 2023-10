Pese al récord de 50k, Ulises Sanguinetti se quedó sin mundial

12 octubre, 2023

Por una decisión del grupo técnico de la Selección Argentina de Ultra, el atleta tresarroyense Ulises Sanguinetti se quedó sin Mundial de 50k.

Cabe destacar, que Sanguinetti tenía el derecho a participar de forma genuina por haber logrado la marca cuando ganó el Campeonato Argentino y la Copa Sudamericana en Mar del Plata.

El motivo que argumentan es que Hyderabad (India) es una ciudad muy complicada para llegar y que los organizadores ni les contestaron los mails así por eso dieron de baja al equipo argentino.

La marca que pedían era de 3h15′ y el atleta local había marcado el 26 de marzo en Mar del Plata 3 horas 04′, con Récord Argentino.

La otra opción que podía tener el cuerpo técnico para poder participar en noviembre en una Copa Sudamericana de 50k en Uruguay y lo tendrían en cuenta para integrar el equipo argentino.

Ante esto, Sanguinetti comentó: “es una lástima no poder estar en un campeonato tan importante, pero por unos problemas de salud que vengo teniendo en este último tiempo seguramente no habría podido llegar al 100% como a mí me gusta. Agradezco como siempre a la gente, director de deportes y sponsors que están apoyando en las buenas y en las malas. “

