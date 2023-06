“Peto” Fabiano será precandidato a intendente por el PRO

7 junio, 2023

El Arquitecto Roberto “Peto” Fabiano, ex concejal y dirigente del PRO en Tres Arroyos, se expresó respecto a la divulgación de su precandidatura a intendente por esa fuerza política, y se mostró sorprendido por la difusión de la noticia “ya que a mí me avisaron a las seis de la mañana de esa novedad”.

Aclaró que “en respeto a la coalición que formamos nosotros estamos trabajando con un objetivo que es Tres Arroyos; puede haber otros precandidatos – puedo ser uno yo – pero hasta que eso no se defina, nadie de nosotros – al menos yo.- van a salir en campaña propia”.

“Hay bastante nerviosismo arriba que no está facilitando la toma de decisiones a nivel local porque cada integrante de la coalición está vinculado de alguna manera con un partido arriba, por lo que estamos manteniendo reuniones casi a diario y pendientes de lo que se decida a nivel nacional o provincial, con el objetivo de una lista de unidad y si no ir a las PASO”, dijo.

“Dentro del PRO que yo formo parte habemos dos o tres que estamos a disposición para que el partido determine, y si yo debo ser el candidato en la lista de unidad estoy dispuesto, y si me tengo que bajar me bajo, y si hay que ir a PASO voy a la PASO”, sostuvo.

“El objetivo es una lista de unidad y formulando las propuestas, hay un equipo permanente en nuestro partido y hay equipos conjuntos en la coalición”, aseguró.

Reiteró: “seguimos trabajando por la lista de unidad” y respecto a si ha iniciado recorridas barriales dijo que “desde siempre, estamos hablando con la gente todo el día” y agregó que la gente nos pide por seguridad vial, salud, agua y cloacas”.

Sobre la seguridad vial dijo que “hay un montón de cosas que se deben hacer y no se hacen: concientización, educación control y ultimo sanción, pero no se hace, nos preocupamos por relevar la cantidad de siniestros, pero está todo por hacer”.

“Vamos a mantenernos dentro de las normas hasta el cierre de listas, pero creo que en estos días se estará definiendo, aunque el plazo vence el 24”, finalizó.

