Petri y Presti presentarán los vehículos de guerra que compró el Ejército Nacional

24 noviembre, 2025 1

Los funcionarios Petri y Presti, uno saliente y el otro entrante del Ministerio de Defensa, se mostrarán por primera vez juntos desde que se anunció la incorporación del militar al Gabinete Nacional, para presentar los cuatro Strykers que la Argentina le compró a Estados Unidos.

Petri, diputado electo por Mendoza, se mostrará así por primera vez en público con su sucesor, actual Jefe del Ejército, luego de que el presidente Javier Milei haya decidido incorporar al militar al Gabinete Nacional, algo que no ocurría desde el regreso de la democracia.

