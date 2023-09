Petroleras entregan menos volúmenes de combustible y podría haber cupo de carga

2 septiembre, 2023

El empresario del sector de combustibles, Gastón Canestracci, se refirió a la situación que plantean las compañías respecto a la baja de volúmenes históricos ante el congelamiento de precios hasta mediados de noviembre dispuesto por el gobierno.

“Bajaron los volúmenes históricos, es una situación muy complicada. No sabemos muy bien cuándo nos van a mandar combustible, no lo podemos manejar nosotros porque lo disponen ellos”, dijo Canestracci y expresó que “las compañías quieren tener el aumento en función de lo acordado, parece que el gobierno no lo apoya, y no están llegando los camiones como tendrían que llegar; todo empezó a partir de la devaluación y no se pudo aplicar el aumento como estaba acordado”.

“Entiendo que esto será complicado; pueda ser que se empiece a hacer algún movimiento de fuerza, el día que no tenemos tratamos de darle un poco a todos. Hoy autorizaron un equipo normal pero no sabemos si el otro día será igual, por lo que estamos atados a lo que las compañías hacen”, manifestó.

“Si yo sé que si al otro día no lo vamos a tener, uno hace lo que puede, nos supera la situación. Estamos tratando que el conflicto sea ordenado, y saber qué es lo que uno tiene o no, por la incertidumbre”, graficó.

Volver