Picadas: El “motoquero” Ulibarre advirtió que “hay que controlar y cumplir la ley”

8 septiembre, 2020 Leido: 2412

Juan Ulibarre es el referente de la agrupación de motoqueros Los Solitarios, que por la pandemia no pueden viajar ni participar de encuentros como habitualmente lo hacen. Consultado sobre la polémica por las picadas, reconoció que de joven salía a esquivar autos con su moto pero que es necesario cumplir la ley.

“Fundé la agrupación en 2011, hicimos encuentros, pero hoy no se puede. Yo llevo muchos años andando en moto y participando de encuentros, desde 1992. Hoy salimos un poco a la ruta y no más. Estamos al acecho de cuando se pueda salir de nuevo”, sostuvo.

Recordó Ulibarre que el encuentro de motos más importante de la provincia es el de Azul, donde han llegado a nuclearse alrededor de 7000 motos. “Normalmente es para Semana Santa. Y va mucha gente de Buenos Aires, de toda la zona , que antes se juntaban en el encuentro de Las Flores”, evocó.



“Adoro la moto”

“Es complicado pero la ley hay que cumplirla. Y hoy hay mucha cerveza y cosas de las que no se hablan”, dijo, cuando se lo consultó por las picadas, los riesgos que asumen los conductores y las quejas de los vecinos que no pueden descansar.

“Perdí tres matrimonios por las motos. Me gusta el ruido, salía de joven al centro a esquivar autos. Pero el ruido no se puede hacer a la noche porque la gente tiene que dormir. Todo esto lo tienen que cortar la Municipalidad y los milicos”, cerró.

