Picante discurso de “Cuto” Moreno: habló del Libro gordo de Petete” y defendió la política sanitaria (video)

2 octubre, 2020 Leido: 120

Tras admitir que hasta ahora había dejado que “los compañeros más jóvenes fijen las posiciones”, el diputado Carlos “Cuto” Moreno defendió la política sanitaria de la Provincia en la pandemia de coronavirus, con un encendido discurso que fustigó a la oposición –“Vidal hacía saludo uno y saludo dos cuando su gobierno hacía una secretaría con el Ministerio de Salud y nunca entendió nada”, dijo- y hasta arengó a los propios en la sesión remota de ayer de la Cámara baja bonaerense. “Algunos diputados me recuerdan al Libro gordo de Petete; hablan, entretienen y hasta la clase que viene, pero no analizan las realidades”, sostuvo al ponderar la gestión del ministro de Salud Daniel Gollán –“es un hombre grande, con una vida difícil y no es amigo mío”, aclaró- y sobre todo el criticado sistema de carga de fallecimientos que se puso en marcha en los últimos días. “Lo que se busca es transparentar y no esconder. No entiendo cómo se habla de esconder si el mismo día del cumpleaños del gobernador se registraron 3500 nuevos fallecidos”, argumentó, y usó palabras del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para explicar el tipo de trabajo que se hizo para llegar a las cifras actuales.

Munido de datos y con un retrato de Eva Perón de fondo, Moreno dejó, en un momento, la cuestión sanitaria para referirse “a un hecho terrible y que nos debería asustar: que los Servicios de Inteligencia espíen a víctimas, a familiares del ARA San Juan. Seguramente los diputados de Juntos por el Cambio deben estar llenos de vergüenza. Hasta la gobernadora Vidal ha sido espiada y esto no es un chiste”, sostuvo.

“Insumos y respiradores se distribuyeron con criterio sanitario”

El diputado provincial tresarroyense arengó a sus pares y a la oposición al advertir que el informe de la Comisión Bicameral de seguimiento de la cuestión sanitaria “tiene 499 páginas, hay que tomarse el trabajo de leerlo, tanto mis compañeros como la oposición”. Y de inmediato repasó “los cuatro o cinco puntos por los que debemos estar orgullosos de nuestro gobierno: nos corrieron con los presos y les respondimos con el plan más importante de restructuración de cárceles, alcaidías y hospitales penitenciarios. Nos corrieron con el desborde de la salud, y acá están los hospitales, y los 38 vuelos de Aerolíneas Argentinas que trajeron los insumos en una verdadera odisea, y los insumos que todos los hospitales necesitan hasta el mes de diciembre. Nadie puede decir que los insumos y los respiradores fueron distribuidos con carácter político, fue con criterio sanitario. Nos corrieron con la educación, les aconsejo que lean el plan que se anunció recientemente, que muchos compañeros intendentes y legisladores no conocen. Y en mi pueblo se está reconstruyendo una escuela quemada”, sostuvo, sin esquivar la crítica hacia ciertas dificultades que dijo percibir en la comunicación oficial de la Gobernación.

Ya sobre el final de su discurso, de alrededor de 20 minutos, se refirió a la inseguridad y al plan anunciado recientemente por Kicillof en este aspecto. “La inseguridad no tiene color político”, consideró, e hizo hincapié en la necesidad de capacitar a la Policía. Y también defendió la postura oficial sobre la toma de tierras. “No estamos de acuerdo, no alentamos las tomas, preferimos pelearnos con el fiscal y el juez y llevar lejos el desalojo para ir encontrando soluciones. Nadie quiere vivir debajo de una lona en un terreno inundable donde no hay nadie. Por eso nosotros no vamos a meter palos, nos lleve el tiempo que nos lleve. El Cuervo Larroque vive ahí”, sostuvo.

Finalmente, destacó las líneas de crédito del Banco Provincia para la compra de maquinaria agrícola “y los 40.000 millones de pesos que el gobernador volcó en ese sector. Por eso tenemos que buscar que todos nuestros pueblos participen con su voz en esta Cámara, en lugar de pedir interpelaciones”.

Volver