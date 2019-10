Picantes cruces por las concesiones costeras en el Concejo: cuestionan a Moizzi

Las concesiones de paradores en la costa tresarroyense volvieron a cobrar protagonismo en la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, con fuertes críticas a la labor del Ejecutivo y puntualmente al titular del área, Juan Moizzi, nuevamente convocado a la planta alta y acusado incluso de “cachivache” por parte del edil de Todos, Julio “Pity” Federico.

Según Tatiana Lescano, vicepresidenta de la Comisión, “con los cuestionamientos que tiene, nos preguntamos cómo sigue en el cargo el director de Turismo. Ahora se ha presentado a denunciar destratos de su parte la exconcesionaria del Camping de Reta, muy enojada, a la que hemos instado a plantear el tema públicamente y vendrá a la próxima reunión”.

“Hay distintas varas para medir la posibilidad de dar de baja o no una concesión. Hay concesionarios en Claromecó que, a la vista está, no han cumplido las condiciones y sin embargo siguen y se nos dice que eso es potestad del Ejecutivo. De hecho el bloque Juntos por el Cambio pidió documentación sobre el concesionario de La Barra y no le ha sido dada. Por eso hay disconformidad con la forma en que se controlan las concesiones. No tenemos información cierta y a tiempo de lo que vamos solicitando”, sostuvo Lescano.

Por otra parte, informó que el Ejecutivo subió a la comisión un pliego –que el MV despachó por minoría- para la concesión por un año prorrogable a dos del parador El Califa, de Orense, ante la presunta negativa de las instituciones de la localidad a explotarlo por el mismo periodo. “Nos resulta llamativo que nos digan que ninguna institución quiere concesionar el parador porque justamente habíamos hablado con una interesada, por lo que hemos pedido un tiempo para corroborar que esto sea así”, señaló Lescano.

Finalmente insistió en la necesidad de que se reúna la Comisión de Patrimonio para avanzar en la declaración patrimonial del edificio del Colegio Argentino Danés, requisito para que se la comunidad danesa pueda recibir un subsidio para su restauración y mantenimiento.