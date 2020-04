Pícaro aseguró que la cobrabilidad en cuarentena “fue prácticamente normal”

25 abril, 2020

El responsable de la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, Daniel Pícaro, aseguró que afortunadamente no se han registrado inconvenientes en la prestación del servicio a la localidad e indicó que la cobrabilidad fue prácticamente normal durante la cuarentena.



“Esperando que esto lo podamos superar y diciéndole a nuestros clientes que hay que cuidarse y respetar las normas y hacer caso. Iniciamos una guardia administrativa por cualquier caso que surgiera y para facilitar a quien quisiera abonar la factura y no manejara la vía online, pudiera hacerlo”, sostuvo.

Consideró que afortunadamente “la cobrabilidad fue bastante normal a pesar de que extendimos los vencimientos. La gente que puede lo abona en tiempo y forma”, destacó.

Pícaro mencionó además que no han tenido inconvenientes importantes y que “por suerte hemos podido brindar el servicio con normalidad”, dijo.

