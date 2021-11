Pícaro sobre el aniversario de CELCLA: “Nosotros buscamos el mejor servicio al menor costo”

8 noviembre, 2021

A raíz del aniversario N° 78 de la Cooperativa de Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada Claromecó. Su presidente, Daniel Pícaro, dialogó con LU 24 sobre el presente de su organización, cuáles son las proyecciones a futuro y qué balance realiza sobre el avance de los servicios y la posibilidad de un continuo crecimiento.



“Es una Alegría. No es fácil manejar una cooperativa que es atípica, debido a que hay mucho caudal turístico y un movimiento de 20 o 30 mil personas en dos o tres meses. El resto del año baja”, dijo Pícaro.

“Está creciendo exponencialmente nuestra localidad, con un buen sentido común. Quiero agradecerle al personal y a mi equipo de concejeros, es la gente con la cual vengo trabajando desde hace muchos años”, destacó.

En cuanto a su forma de trabajo y la manera en la cual prevé el exponencial crecimiento de la localidad balnearia, Pícaro informó que siempre “quiero ir con el caballo adelante del carro, tenemos que estar previendo este crecimiento que tiene nuestra Cooperativa. Estamos administrando uno de los servicios que es casi como el agua, apostamos todos los garbanzos al servicio de internet”.

“Tenemos un buen servicio de fibra óptica, queremos llegar hasta el último rincón de Claromecó. Ahora tenemos sectores amplios, a pesar de las problemáticas económicas, nos hemos administrado bien. Estamos viendo la posibilidad de invertir”, detalló.

Según confirmó el Presidente, en los últimos balances de la Cooperativa ha habido un déficit en materia económica. “En los últimos ejercicios hay un poco de déficit. La Cooperativa no tiene ningún fin de lucro, nosotros buscamos el mejor servicio al menor costo. La política nos lleva a no tener tarifas acorde, pero uno no quiere cargarle todas las tintas al usuario”, manifestó.

“También tenemos proyectos a partir de marzo, se están analizando inversiones en energía. Queremos pedirles a nuestros usuarios que se muden a la Pyme, hoy la Cooperativa tiene cerca de 900 usuarios de internet”, dijo.

Ante la distribución geográfica de la población en Claromecó, Pícaro aclaró que “cubrimos un sector bastante importante, tenemos una relación con una empresa que tiene unos artefactos que se van conectando a 100 o 200 metros de donde tenemos la fibra y se van extendiendo como una tela araña. Necesitamos que la gente venga y nos digan que necesitan internet, para que nos confirmen donde hay más densidad de usuarios”.

“Están los empresarios pero hay otro segmento que es el de los estudiantes, hay muchos chicos que por la pandemia no pudieron continuar sus estudios de forma presencial, y necesitan internet” destalló y finalizó diciendo que “en los últimos tramos hemos superado, en 45 días, más de 35 conexiones nuevas de energía. Nos asusta y preocupa, estamos viendo las inversiones en ese sector”.

