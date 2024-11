Picha D´Annunzio agradeció a quién halló sus tarjetas robadas

30 noviembre, 2024 335

Tras sufrir el robo de sus tarjetas de crédito, “Picha” D´Annunzio, agradece a quién las halló y además contó detalles del hecho que sufrió: “el miércoles paré en un negocio en Almafuerte, fueron 5 minutos, en el vehículo tenía la billetera, y nunca tuve ningún problema. Al volver a subir me di cuenta que la billetera estaba pero faltaban todas las tarjetas de crédito, aunque mi documentación personal y otros efectos se encontraban donde los había dejado.

Enseguida le avisé a mi hijo que maneja las redes y di de baja todas las tarjetas, y es increíble porque en el transcurso de esos minutos, los delincuentes ya habían hecho compras.

Esta mañana, me llamaron de un negocio ubicado en Dean Funes y Güemes, y me avisaron que un señor Claudio, que estaba parquizando el lugar encontró un sobre marrón tirado, y compartió con los dueños del negocio el hallazgo, y cuando se dieron cuenta que era mío me avisaron de inmediato.

Quiero agradecer públicamente la acción de esta persona por haber tenido la gentileza de hacer la devolución de mis cosas, no se ven habitualmente estas acciones”, finalizó D´Annunzio.



Volver