“Pichi” Fisher y su visión de un complicado año en la Legislatura Bonaerense

18 diciembre, 2020

El Senador Alfredo “Pichi” Fisher, fue reconocido por su trabajo en la Cámara Alta bonaerense, y habló con LU 24 del particular año legislativo a causa de la pandemia.

“Para mí, en lo personal, viniendo de doce años de intendencia en Laprida era una cuestión novedosa el legislativo, pero aún mas novedosa fue la actividad en pandemia con la modificación de los reglamentos para poder sesionar de manera no presencial, y la cuestión fue realmente compleja pero estamos en un final de año para el Senado de Buenos Aires y para el peronismo en particular al tener un Senado adverso, produjo leyes y también sanciono las que venían desde la oposición, por lo que creo que la casa funciono bien y le produjo a la Provincia normas para su buen funcionamiento”, dijo.

“Si lo comparamos con 2019 donde no funciono la Legislatura fue un muy buen año, y aun comparado con otros años y si tenemos en cuenta el condicionante de la pandemia, podemos decir que los legisladores de la Provincia se las arreglaron para contribuir con un año que estaba signado con un cumulo de dificultades para nuestro Gobernador, ante el terrible endeudamiento que enfrentaba la nueva administración luego del proceso de gestión de endeudamiento de la Gobernadora Vidal; nosotros hoy estamos tratando un presupuesto de casi dos billones de pesos, pero que no contempla el pago de esa deuda, el gobernador Kicillof está negociando la recomposición de un programa de pago de siete mil ciento y pico de millones de dólares que realmente complican a la provincia de Buenos Aires”, relató.

“En este momento la negociación está trabada y contempla que el porcentaje del presupuesto para pagar la deuda de Vidal es mucho menor: la inversión esta puesta en la obra pública, por lo que se baja el pago de los servicios de deuda para reactivar la economía, estamos trabajando en eso y esperemos que la oposición solucione sus problemas internos y se pueda poner a la Provincia de pie”, manifestó.

“Designaciones en el Poder Judicial: Ni Moirano, ni todo Cambiemos hicieron nada”

Fisher se refirió a las dificultades para la designación de jueces para ocupar las vacantes tanto en los Juzgados como en los tribunales, y sostuvo respecto a lo apuntado por su par Nidia Moirano, que “ella es una especialista en el Consejo de la Magistratura, yo no lo integro pero sé que se està trabajando en tal sentido porque “tenemos un procurador que es un funcionario de Vidal, y Moirano consintió su designación y también consintió la ilegitimidad de un sector que provenía de un sector distinto de la concepción política de la Provincia de Buenos Aires, en los que legisladores de la oposición pretendían designar los jueces que ellos promovían”.

“Los senadores de ambos bloques están trabajando; va a seguir trabajando los pliegos necesarios el Consejo de la Magistratura ante la carencia preocupante de nombramientos en la Provincia; hay cosas que solucionar en la época en que la legisladora Moirano unto con todo Cambiemos y todo su gobierno no hizo lo que tenía que hacer para tener la Justicia que todos necesitamos”, finalizó.

