Pide ayuda para llevar a su hijo al Garrahan

11 enero, 2020 Leido: 1361

María Eugenia Blanco es mamá de Constantino que tiene que ser atendido en el Hospital Garrahan y necesita ayuda de la comunidad para poder viajar.

Su hijo, de 12 años, tiene un tumor óseo en uno de sus brazos y deberá ser atendido en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, según le explicó el Dr. Javier Pizarro, quien atendió al nene y firmó la derivación.



En diálogo con LU 24 contó: “Me dirigí a todos ustedes para ver si podían ayudarme, trabajó en un plan de salud en el Geriátrico del hospital. Soy una mamá de 4 hijos, estoy soltera, no tengo la forma económica como para viajar así nomás y moverme allá porque tengo que estar un día, dos, tres, no se sabe, porque cuando yo llegue recién ahí los médicos van a saber si tiene que intervenir”.

Posiblemente viaje este domingo a la noche o el martes, ya que tiene un turno que le dieron específicamente para el tratamiento porque no todos los traumatólogos trabajan con tumores óseos e infantiles.

Por otro lado mencionó que ya tuvo contacto con la Fundación Casa Garrahan de Tres Arroyos, y le consiguieron donde hospedarse junto a su hijo.

Quienes puedan colaborar deberán comunicarse al teléfono 15-542447. “No importa si es poco o mucho, a mi todo me va a servir”, dijo.

