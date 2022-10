Pide ayuda para recuperar a su hijo

21 octubre, 2022

María Soledad González pidió, a través de la radio, ayuda para poder recuperar a su hijo de 7 años que vive con su hermano por decisión judicial desde 2021. “En abril de 2021 hubo un episodio, un equívoco en mi domicilio, me sacaron a mi hijo de 7 años y desde entonces no lo puedo recuperar. En dos años si lo he visto 8 o 9 veces es mucho. Se encuentra viviendo con mi hermano y su mujer, y mi mamá no me apoya, no me quiso ayudar, cuando yo la ayudé a ella que estaba pasando por una situación de violencia, cuando mi hermano vivía detrás de su casa, y tenía miedo de hacer la denuncia. Ella misma me hizo denuncia a mí por violencia de género para que yo no viviera atrás de su casa. Una vez que esta gente obtuvo a mi nene me han hecho denuncias de todo tipo para que no me acerque a verlo”, relató.

“Hubo un mal manejo tanto del Servicio Local como del Juzgado de Familia. Puse una abogada que renunció, otra que no se movió y otra que parece tenerle miedo al sistema judicial”, consideró la mujer.

Finalmente, aseguró que con el niño puede verse solo una vez por mes. “Estoy cumpliendo con los tratamientos que se me pidieron, uno que pago particular y otro en el Servicio de Salud Mental, y quiero que mi hijo vuelva a mi casa. Hay que erradicar de la mente de la comunidad que la persona que va a Salud Mental no puede trabajar o criar a sus hijos”, finalizó.

