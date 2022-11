Pide ayuda por TikTok para conseguir dónde vivir (video)

21 noviembre, 2022

En las últimas horas se viralizó un pedido de ayuda, a través de un video de la red TikTok, de un vecino de Tres Arroyos que debe desalojar la habitación donde vive y necesita otro lugar donde residir. Javier Gómez García, asmático y paciente cardíaco, que suele trabajar cuidando baños químicos y en tareas vinculadas a la construcción, contó hoy a LU 24 que debe dejar una habitación que ocupa en una vivienda alquilada por su padre, pero que está fuera del contrato de locación, porque el propietario la requiere como depósito.

“No tengo un ingreso fijo para pagar, pero puedo cuidar una propiedad, estoy dispuesto a hacerlo. Me han ofrecido la posibilidad de una pensión pero tengo un perro y no quisiera regalarlo, porque me acompaña desde un momento en el que estuve muy triste y deprimido”, aseguró. Gómez García perdió a su mujer hace unos años, por una enfermedad terminal.

Los interesados en brindarle algún tipo de ayuda pueden comunicarse con él a través de Facebook: Javii Romeo Gómez García.

