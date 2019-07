Pide con urgencia colaboración de la comunidad para ayudar a sus vecinos (video)

Selva Costén, una mujer de 35 años que reside en nuestra ciudad, se acercó a LU 24 para solicitar con urgencia la colaboración de la comunidad, debido a que sus vecinos están viviendo en un rancho de chapa y pasando frío.



Costén le dijo a nuestra emisora que “la radio es un lugar de comunicación para la ciudad, el domingo pasado estuve en una casa que la mamá con su hija están viviendo en un ranchito de chapa, no tienen luz, su hija tiene otro ranchito de chapa al lado con sus dos nenes, no tienen ropa, comida, leña”.

“De CELTA no pueden ponerle electricidad porque no tienen pilar de luz, necesitamos la mezcla para hacer el pilar de luz. No hay ayuda ni asistencia, yo hace dos años que estoy pidiendo comida y frazadas y no hay respuesta”, indicó la mujer, al tiempo que agregó que “toqué a todos los bloques políticos, estuve en Madre Tierra haciendo comida y repartiendo para la gente que más necesita, esto no es algo de un día para el otro, esto se tiene que saber y que la gente tenga conocimiento de lo que sucede”.

“Hay chicos de por medio, es un tema urgente”, sostuvo.

Lo que se necesita primordialmente es comida, frazadas y ayuda para hacer el pilar de luz, también solicitó la colaboración con ropa para niños o zapatillas: “no pueden lavar la ropa porque no tienen lavarropas”, manifestó.

Los interesados pueden acercarse a Liniers 1800, o a 20 de junio 273. También se pueden comunicar por teléfono al 15353055.

“Si salimos un poco a la periferia de Tres Arroyos vemos quienes son los que están necesitando. También pido que la Municipalidad desde Acción Social salgan a la calle las asistentes sociales, nos dicen que vayamos a la salita pero no tenemos plata para un remis”, explicó la vecina de nuestra ciudad.

“Hablé con los partidos peronistas, me dijeron que tengo que hablar con Marcelo León y él me derivó a la salita. Se están moviendo pero esto es una emergencia, es insano como están viviendo. Nosotros como ciudadanos creo que somos responsables”, finalizó.