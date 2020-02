Pide que un juez la reciba y escuche a su hija

20 febrero, 2020

La madre de una menor de 11 años pidió, a través de LU 24, que un juez la reciba y escuche el deseo de su hija de irse a vivir con ella.

La menor hace cinco años habita en el domicilio de su padre por disposición de la justicia, pero Claudia Cavigiolo, su mamá, aduce que la menor no quiere hacerlo y que en las audiencias mantenidas hasta el momento, cada uno de los intentos por el reclamo de la tenencia le fueron denegados, con argumentos poco convincentes.

“Quiero que un juez me reciba y la escuche. Me dicen que es un capricho que la nena se quiera venir conmigo, pero cómo puede ser que no la escuchen”, sostuvo a nuestra emisora.

