Piden centralizar reclamos por alerta naranja llamando al 147
El Municipio recuerda a los vecinos que, debido a la alerta naranja vigente, se están registrando numerosos reclamos vinculados a la situación climática.
Para optimizar la atención y dar una respuesta más ágil y organizada, se solicita a la comunidad canalizar todos los pedidos exclusivamente a través de la línea 147.
La centralización de reclamos en este número permite:
Priorizar las urgencias.
Coordinar mejor el trabajo de las cuadrillas y equipos de emergencia.
Cuidar de manera más efectiva a la población.
Se agradece la colaboración de todos para fortalecer el trabajo conjunto en este contexto.