Piden centralizar reclamos por alerta naranja llamando al 147

20 septiembre, 2025 0

El Municipio recuerda a los vecinos que, debido a la alerta naranja vigente, se están registrando numerosos reclamos vinculados a la situación climática.

Para optimizar la atención y dar una respuesta más ágil y organizada, se solicita a la comunidad canalizar todos los pedidos exclusivamente a través de la línea 147.

La centralización de reclamos en este número permite:

Priorizar las urgencias.

Coordinar mejor el trabajo de las cuadrillas y equipos de emergencia.

Cuidar de manera más efectiva a la población.

Se agradece la colaboración de todos para fortalecer el trabajo conjunto en este contexto.

