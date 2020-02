Piden colaboración para que los padres de Emma puedan acompañarla mientras continúa internada en el Garrahan

18 febrero, 2020 Leido: 32

Emma es una bebé de solo tres meses que nació con una cardiopatía congénita. Fue intervenida, pesa 3 kilos y medio y está internada en el Hospital Garrahan, procesando una bacteria intrahospitalaria. Para poder hacerle una nueva cirugía debe llegar a los 9 kilos. Sus jóvenes padres, María Inés Armendáriz y Emiliano Burgardt están durmiendo en la calle, ya que no cuentan con dinero contratar alojamiento.

Así lo explicó, Adriana Olivero, quien encabeza el pedido solidario para la familia de Emma: “les robaron un celular, estamos juntando dinero, ropa y productos de higiene, para darles un lugar cómodo donde bañarse, porque cada dos horas deben alimentar a la beba y las condiciones de higiene deben ser extremas. La mamá tiene la ilusión de volver a Orense, pero en las condiciones de la casa donde viven con los abuelos de la beba, no son óptimas ya que la vivienda necesitaría reformas para que la bebe este bien en caso de darle el alta”.

Indicó que “la gente colabora con ropa y alimentos. Se necesita un dinero, la cuenta se abrirá mañana en Banco Provincia en Parque Patricios, para que estén cerca. Se manejan con una tarjeta de débito mío, se publica todo para dar transparencia hasta que se puedan manejar de otra manera. No pueden andar con dinero encima porque les roban. Hay un Facebook mío y el de José Ignacio Loizaga, donde se sube información”.

Quienes deseen colaborar deben comunicarse al 1150058024 o al 2983557347 a través de WhatsApp o audio. “El municipio está colaborando con algo, como también gente particular. Toda la comunidad de Orense, de Tres Arroyos y de Inglaterra hasta mandaron euros, incluso localidades vecinas. Estamos agradecidos”, concluyó.

Volver