Piden informes por el posible cierre de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Penna

2 marzo, 2022 Leido: 39

El proyecto es del diputado de Juntos Emiliano Balbín, quien señaló al respecto que “el impacto para la ciudad, si el cierre sucede, es de suma gravedad. Y más aún para la región que tiene sus derivaciones a este nosocomio”.

A través de un pedido de informes presentado esta semana en la Legislatura, el legislador de Juntos, Emiliano Balbín, solicitó mayores precisiones ante las versiones que indican que el cierre de la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal Dr. José Penna sería inminente.

Entre otras cuestiones, el legislador solicita saber el número de personal contratado y/o cumpliendo funciones en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Penna; cuál es el déficit de profesionales que hoy tiene; motivo por el cual no ha sido posible contar con el personal médico necesario; y qué estrategia está llevando adelante la Provincia ante esta situación de gravedad.

También pide que se informe el estado de situación actual de la terapia, en búsqueda de respuesta para solucionar el conflicto; qué plan tiene la Provincia para garantizar el servicio público en Bahía Blanca y la Región Sanitaria 1; si el conflicto está circunscripto al citado hospital o se extiende a los demás del sistema de salud provincial; y si es real que el motivo aparente son los bajos salarios que se ofrecen al personal médico.

Respecto de posible cierre de la terapia intensiva, Balbín graficó la gravedad del hecho si esto se confirmara, señalando que “el espacio presta el servicio público para niños en Bahía Blanca y la Región Sanitaria I. La zona de influencia del Hospital es toda la Región Sanitaria I, la cual está ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que abarca el 25% de su superficie y tiene una extensión de 300 km de este a oeste, y de 500 km de norte a sur, siendo la región con mayor extensión territorial”.

“La situación no escapa a lo que viene ocurriendo en otras clínicas de la ciudad de Bahía Blanca, donde también se han restringido las atenciones, aunque hasta ahora no se había suscitado un conflicto de tal magnitud”, dijo el autor de la iniciativa.

“Directivos del Hospital Penna y autoridades municipales –agregó-, realizan por estas horas diversos encuentros y gestiones para evitar el cierre de la sala de terapia intensiva pediátrica que funciona en ese centro asistencial. Han tenido varias reuniones y por ahora no se consigue personal para brindar la atención que se necesita”.

En ese sentido, el Dr. Marcelo Dieguez, Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de Salud de la Universidad Nacional del Sur y ex Director de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “los bajos salarios y la falta de incentivos afectan a esta especialidad de forma particular dada su modalidad de práctica vinculada a salarios en relación de dependencia y escasas alternativas para incrementar el ingreso. La fragmentación de los subsectores y la atomización del sector prestacional profundiza esta problemática y promueve el multiempleo, característica invisibilizada de las profesiones de salud en la Argentina”.

Finalmente, Balbín expresó, en los argumentos de su pedido de informes, que “es imperioso que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires regularice esta situación de manera inmediata e informe el porqué de las irregularidades sucedidas”.

Volver