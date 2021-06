Piden interpelar a Vila: Aprile dijo que quieren explicaciones sobre “el desastre educativo”

16 junio, 2021 Leido: 83

Diputados de Juntos por el Cambio pidieron la interpelación de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, para que informe sobre la situación educativa en la Provincia.

En este sentido, la legisladora tresarroyense Laura Aprile expresó en su cuenta de Twitter que quieren conocer “qué piensa hacer con la presencialidad y el desastre educativo que están causando”.

Queremos explicaciones sobre la política educativa del Gobernador y la Ministra de educación. Queremos que Agustina Vila venga a @HCDiputadosBA a dar respuestas y nos informe a todos que piensa hacer con la presencialidad y el desastre educativo que están causando. pic.twitter.com/y5LW63Bwrb — Laura Aprile (@aprilelaura) June 16, 2021

Según publicó el diario El Día, los legisladores de JxC pidieron “saber los motivos que llevaron a la suspensión arbitraria de las clases presenciales, dejando practicante sin escolaridad a millones de alumnos”.

Se trata de un proyecto presentado por los diputados Sergio Siciliano y Johanna Panebianco, acompañado por otros legisladores.

“Los bonaerenses no tienen certezas, no hay información clara, los supervisores escolares contradicen la normativa de la Directora General de Cultura y Educación. Necesitamos contar con información ante la grave situación que nos encontramos atravesando”, repudió Siciliano.

Además, Siciliano agregó al respecto que la diversidad de establecimientos educativos y realidades que tiene la Provincia “requiere de un trabajo conjunto con el territorio y fundamentalmente con los intendentes, ya que cada distrito Municipal tiene particularidades propias, como así también cada región educativa”.

La legisladora Panebianco, por su parte, dijo también que la comunidad educativa “no tiene información con la que pueda vislumbrar el futuro de la presencialidad escolar y el recupero de los aprendizajes”, y reclamó que “se debe tomar conciencia que un plan adecuado es fundamental para recuperar la confianza de los docentes que quieren ir a trabajar y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa”.

“Necesitamos que Vila pueda desarrollar en detalle cómo es el plan que posee para el sistema educativo más relevante del país con más de 10.000 establecimientos y 3.300.000 alumnos.

Ante la ausencia de la voz oficial, miles y miles de padres y madres a nivel federal se empezaron a movilizar con el objetivo de que los chicos y chicas puedan volver a las aulas y así continuar con su derecho a estudiar”, finalizaron.

Asimismo, la diputada Laura Aprile, informó que en Tres Arroyos “no tenemos transporte público, que es lo que se supone que ayuda a la circulación del virus y las clases no vuelven. El gobernador debería dejar de hacer campaña política para llevar adelante una campaña seria de vacunación”, y agregó: “donde está la ministra de educación? Quienes marcan las políticas educativas de los bonaerenses? Nunca escuchamos hablar a Vila, ni en la legislatura ni a los vecinos de la Provincia”.

Volver