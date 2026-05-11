Piden paciencia y comprensión desde el Ente Descentralizado Claromecó
Debido al reciente temporal, muchas calles de nuestro municipio han resultado afectadas, algunas aún presentan sectores anegados. Desde el Ente Descentralizado queremos pedirles comprensión y paciencia: garantizamos que se está poniendo el mayor esfuerzo y los recursos disponibles para atender y reparar las zonas dañadas.
En esta primera etapa, las tareas prioritarias se están concentrando en la limpieza y recuperación de la playa, donde los daños fueron más importantes. Nuestros equipos trabajan de manera ordenada y coordinada para restablecer la normalidad en todos los sectores. Con tiempo, trabajo y responsabilidad iremos acondicionando y reparando progresivamente cada zona afectada.
Agradecemos su colaboración y comprensión.