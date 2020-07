Piden responsabilidad y cuidado: sin aumento de casos respiratorios, no hay coronavirus “oculto”

Tres Arroyos sigue sin nuevos casos de coronavirus, pero los próximos días serán clave para evitar, con controles de las autoridades y responsabilidad individual en los vecinos, que el virus avance como está ocurriendo en otras regiones. En este punto insistieron hoy, en un encuentro con la prensa que se está reiterando todos los viernes, el intendente Carlos Sánchez; el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra y Matías Fhurer, secretario de Desarrollo Económico.

En la rueda de prensa se anunció la vuelta de las calesitas para mañana, con todas las medidas sanitarias. Y se anticipó que el lunes habrá reuniones con guarderías y representantes de distintos cultos, que están pidiendo retomar sus actividades. Y desde el punto de vista sanitario, se destacó que no ha habido incrementos de las patologías respiratorias, lo que permite inferir que no está circulando el virus de manera inadvertida para el sistema de salud.

El intendente destacó “los esfuerzos que se hacen desde distintos sectores y la apertura que se ha ido haciendo, al tiempo que se ve un cumplimiento bueno, en general, de las medidas sanitarias que emanan de los gobiernos nacional y provincial y que hacen que sólo hayamos tenido un caso de coronavirus”. Pero enfatizó la necesidad de tomar recaudos y cuidados “ante el gran movimiento comercial, de servicios y social que tiene Tres Arroyos. Entre mediados y fines de julio ingresaron a la ciudad, por los retenes de control, 3600 autos y camionetas, 2200 camiones cerealeros, 215 camiones del exterior, más otros 3000 vehículos que continuaron viaje, y se han rechazado alrededor de 100 por incumplimiento de las normas, lo que hace un total de 17.000 personas controladas y 9000 vehículos. También se están controlando los comercios, casi 90 en la ciudad y también en las localidades, y se han labrado varias actas, incluida alguna clausura. Pero todo este esfuerzo que hacemos autoridades y vecinos, tiene que verse reforzado por una responsabilidad individual más fuerte, porque cada vez se producen más aperturas y hay más gente en la calle. No podemos bajar los brazos ni en los controles ni en la responsabilidad de cada uno, porque no estamos libres de coronavirus”.

Matías Fhurer, por su parte, aseguró que se mantendrá la misma línea de controles en comercios y otros establecimientos en funcionamiento, al tiempo que reconoció que “el tema de las guarderías está en evaluación; desde el 1 de julio, cuando se presentó el primer protocolo ante la Jefatura de Gabinete de la Provincia, se está analizando por eso nos reuniremos el lunes para seguir avanzando”.

“Un período crítico”

Finalmente, el doctor Gabriel Guerra advirtió que “se está viendo una aceleración del número de casos y de los ingresos a terapia intensiva, por eso estimamos que las próximas semanas van a ser un período crítico. Esto no está fuera de lo previsto y es lo lógico dentro de la evolución de una pandemia, pero lo que hay que resaltar es que el compromiso personal, la conciencia de cada uno y la solidaridad en las acciones serán los que nos permitan atravesar esa situación con el menor impacto posible para Tres Arroyos”.

Y alertó en torno a que con este ritmo de contagios y agravamiento de pacientes, que ocupan camas en Terapia Intensiva, “el sistema de salud estaría completo en 14 días y se llegaría a la situación de no poder brindarles atención a todos los pacientes”.

No obstante, respecto de la situación local, destacó que “seguimos hasta ahora sin ningún caso positivo más que el que tuvimos a principios de abril, esta semana estudiamos 8 pacientes con definición de caso sospechoso pero todos negativos, y no ha habido incremento de la patología respiratoria ni en el ámbito público ni en el privado, y esto nos indica, a pesar de los temores que pueden existir, que no casos que no estemos viendo. De hecho hay una elevada cantidad de testeos para lo que es nuestra población”.

