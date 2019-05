Piden retirar vehículos de un sector donde realizarán trabajos de cordón cuneta en Barrio Escuela 4

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que este lunes se realizarán trabajos en la obra de cordón cuneta del Barrio Escuela 4, en calle Paso al 1100.

Por tal motivo se solicita a los vecinos que guardan los autos en esa cuadra, que los retiren, y a los automovilistas que no estacionen sus autos en el sector, para no entorpecer las labores y evitar asimismo que los vehículos queden en el interior de los domicilios y luego no se puedan retirar.