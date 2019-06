Piden urgente colaboración para poder operar a Milton en Bahía Blanca

Un niño de Tres Arroyos necesita de la urgente colaboración de la comunidad ya que debe someterse el 11 de julio próximo a una intervención de criptorquidia en el Hospital Italiano de Bahía Blanca.



Alejandra Secovich, la mamá de Milton Cabrera, quien padece de neurofibromatosis Tipo 1, dijo a LU 24 que “necesito juntar 34 mil pesos aunque sea para cubrir la operación. Él cobra la pensión por discapacidad de 7 mil pesos que no nos alcanza. Yo tengo cinco hijos y soy madre sola”.

“La mutual me cubre 10 mil pesos y tengo que poner el resto de mi bolsillo pero no lo tengo porque estoy desocupada. Además me cobran aparte la anestesia hipoalergénica y la atención del médico. Y en agosto lo vuelven a operar porque es una reconstructiva y una reparativa”, explicó.

“Si esto se le agrava es peor para él, nació con una enfermedad y es un guerrero. A los dos meses me dijeron en Buenos Aires que se me moría. Le salen tumores y le desaparecen como nada, es un milagro. Por eso pido que me puedan ayudar. Si sobra plata la voy a poner pública para quien la necesite”, finalizó.

Quienes puedan colaborar, deben llamar al teléfono 2983-340377.