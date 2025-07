Pilotos y Aeroclub se reunieron con el Intendente por temas comunes

La problemática de la aviación civil en Tres Arroyos fue abordada en una reunión de pilotos, propietarios de aviones y dirigentes del Aeroclub con el intendente.

La falta de mantenimiento y obras en los últimos años, hizo que decayera notablemente el estado de la Aeroestación local.

La situación se analizó entre las partes a la luz que la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) suspendió la operatividad nocturna local a raíz de deficiencias fuertes en el balizamiento. La mitad de las luminarias no funciona y debe sustituirse íntegramente el cableado subterráneo. Ello implica una inversión superior a los 15.000 dólares.

También hay que reparar el hormigón y descontaminar la pista.

Ello en total supera los 100.000 dólares, recurso que debe lograrse con fondos locales o bien aporte de la Provincia.

Parte del arrendamiento de las tierras que rodean al aeródromo lo cobra la Municipalidad, y otra porción el Aeroclub, pero no es tanto. Y además hay una tasa por el uso particular de las dependencias, que no todos la pagan.

El tema está en agenda y es de entender que con un avance paulatino podría volver a optimizarse el uso de la Aeroestación. Lo mas preocupante es la imposibilidad de operar de noche. En caso de urgencias sanitarias hay que buscar otras pistas cercanas operables, como Juárez, Coronel Suarez o Bahía Blanca.

