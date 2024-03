Pino, en Tres Arroyos: “Retenciones es el impuesto más nefasto que sufrimos los productores”

7 marzo, 2024

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien participará de la Mesa Redonda Agropecuaria que se desarrollará en el marco de la 55ª Fiesta Provincial del Trigo en instalaciones de la Sociedad Italiana, afirmó que “retenciones es el impuesto más nefasto que sufrimos los productores agropecuarios”.

“El campo se queja porque tiene mucho para aportar”, aseguró en conferencia de prensa al tiempo que dijo que “para que a Argentina le vaya bien todos tenemos que hace nuestro aporte”.

“Las retenciones es el impuesto más nefasto que sufrimos los productores agropecuarios, pero soy consciente y lo he charlado con el Presidente de la Nación y funcionarios que primero hay que organizar la macroeconomía. Y no me cabe duda que la intención del Gobierno es ir terminando con este tema”, sostuvo.

Por otra parte, dijo que “en mi gestión, que lleva más de dos años, nos propusimos dejar de hablar del interior del país, para nosotros todo es Argentina, y estar en los lugares de producción”.

“Yo de chico venía a Tres Arroyos desde un campo familiar en Olavarría y me quedaba maravillado con los maíces, acá hay un gran potencial”, subrayó.

Por su parte, el intendente Pablo Garate, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Guillermo Rossotti, destacó que “es un placer que la Fiesta tenga la presencia de una personalidad tan importante como Nicolás a quien invitamos y muy rápidamente nos contestó que iba a estar acá”.

La jornada también contará con la presencia del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y referentes de distintas entidades que se referirán a la cadena del trigo.

