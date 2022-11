Pintó un mural de Maradona en la pared de la casa de sus padres

28 noviembre, 2022

El tresarroyense Lucas Domínguez pintó un mural con la figura de Diego Maradona en el barrio FONAVI Terminal, Lamadrid 1195, donde viven sus padres. Y las imágenes se viralizaron en las redes sociales en las últimas horas. “Quería homenajearlo porque para mí, como para otros, Maradona no murió, volvió al planeta del que había venido. No quise pintar nada de fútbol porque muchos han hecho eso”, contó hoy a LU 24. El mural muestra a Maradona siendo abducido por un plato volador.

“Yo pinto, estoy queriendo empezar a hacer murales, y le pedí a mi mamá que me dejara hacerlo en la casa, para darle otra vista. En ese momento no pensé en Maradona; luego surgió la posibilidad de hacerlo con la camiseta de Boca, porque nosotros somos fanáticos, pero como estamos en el Mundial decidí que llevara la de la Selección Argentina”, comentó Lucas, que ha pintado además varios muros de su propia casa y también hace cuadros a pedido.

Volver