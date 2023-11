Pinturas Lay es el campeón del año en Veteranos

18 noviembre, 2023

Se jugó en el complejo de SMATA una fecha del torneo de Veteranos por la Copa Quilmes, con estos resultados:

EME A perdió con AA Construcciones 5 a 0, La Cachila le ganó a Los Amigos 1 a 0, Masajes Apolo venció a Los de Once 2 a 0 y El Monito derrotó a Lubricentro Acuario 4 a 1.

En el partido por la finalísima del año, Pinturas lay se consagró Campeón al ganarle a Transporte Aranda 4 a 1.

Los Partidos de la Liga Amateurs

Gilachas le ganó a Plomeria Chacabuco 3 a 1, Colo Construcciones e Independiente empataron 2 a 2, La 26 derrotó a Construcciones De La Penna 2 a 0, El Fortín le ganó a Aberturas Tomaselli 5 a 4, Franco Construcciones venció a Ruta 3 Sur 6 a 1, Sacachispas y Transporte Copló empataron 4 a 4 y Nexus y Agrícola Díaz empataron 1 a 1.

Cruces de cuartos de final

Gilachas vs Colo Construcciones, La 26 vs El Fortín, Ruta 3 Sur vs Sacachispas y Taller Integral vs Díaz Agrícolas.

Volver