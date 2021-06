Pinturerías Colorshop: aseguran que el confinamiento provocó que la gente se dedique al mantenimiento del hogar

14 junio, 2021 Leido: 50

Carlos Larragione referente de pinturerías Colorshop ubicadas en Moreno y Roca, y San Martín 428, comentó en LU24 sobre la actualidad en el rubro de la pintura, y principalmente se refirió a la particularidad que sucedió durante el invierno del 2020, en la que se produjo un incremento fuera de lo común en las ventas, debido a que la gente se abocó al mantenimiento de sus hogares durante el confinamiento más estricto.

“Durante el invierno del año pasado, se trabajó más que cualquier otro invierno en la historia de la pinturería, porque la gente estaba encerrada y al no poder salir y no poder trabajar, se dedicaron a hacer el mantenimiento de sus casas” recordó Carlos, y en ese sentido advirtió que a pesar de que esta época estival son los meses en los que las ventas disminuyen: “igualmente la gente está pintando, hay mucha obra, algunos que no terminaron de pintar el año pasado lo están haciendo ahora”. Con respecto a las ventas durante el 2020, indicó que se trabajó bien y que “se hizo al principio delivery hasta que se pudo abrir el local.

Por otra parte, se refirió a cuales son las tendencias este año en la decoración o en la elección de colores para pintar los hogares, y sostuvo que “las modas van cambiando año a año, a veces se hace la típica de hacer una pared de cabecera de un color y las otras tres en otro” y agregó “lo mismo en los exteriores, se está colocando la tonalidad de los grises y marrón”. En cuanto a los colores, Carlos resaltó la importancia de las nuevas tecnologías para la elaboración de los colores, ya que antiguamente se requería de los “pomos” para realizar las mezclas con la pintura base, por lo que era muy difícil concretar dos veces el mismo tono.

Para finalizar, el comerciante comentó sobre el costo de las pinturas, y expresó que “los precios han tenido un aumento en relación a lo que aumenta todo lo demás, por lógica se suele retener un poco para que no tenga tanto impacto”. Pero advirtió que pese a los incrementos “hay mucha opción en cuanto al pago, no solo hay descuento por pago al contado efectivo, sino también muchas facilidades con los bancos” y en ese sentido, aseguró que “no todos los bancos tienen las mismas promociones, los descuentos los pone el local y los bancos indican las financiaciones”.

Volver