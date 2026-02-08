Piscicelli: “Fue una noche muy agitada, cambiaba a cada momento” (video)

8 febrero, 2026 498

El ictiólogo Juan Piscicelli es el encargado de revisar las piezas logradas en el concurso Las 24 Horas de la Corvina Negra.

Habló con LU 24 y dijo que “fue una noche muy agitada, si bien no llegaban muchas piezas, constantemente llegaban controles y teníamos que cambiar la clasificación”.

Sobre las diez corvinas negras logradas en lo que va del concurso aseguró “lo veníamos anticipando hace un par de años, lo bueno es que vienen saliendo en toda la cancha de pesca”.

“La variada viene más tranquila, pero como suele suceder los pescadores van a donde hay más piedras, solo resta esperar hasta que no llegue el ultimo control no termina el concurso”, mencionó.

Además, expresó “pudimos comprobar que lo dicho por Horacio Pesalaccia es cierto, después de las 14 suele aumentar las probabilidades de pique”.

Finalmente contó que “hubo algunas piezas que no entraron a la clasificación de la variada por no haber superado el peso de los 3 kilos, como un lenguado y un sargo”.

