Pisos Gómez retoma su producción al liberarse la importación

19 mayo, 2024

El empresario Alfredo Gómez, titular de la firma Pisos Gómez, manifestó a través de LU 24 su satisfacción al haber podido recibir una carga de discos para su máquina importada de China en su momento, luego de esperar tres años para su importación.

“Nosotros compramos la maquinaria hace tres años, y los discos para pulido de pisos, se gastaron, y el sistema nos bloqueaba la posibilidad de poder importarlos, por lo que tuvimos que parar la línea de producción, perdiendo exportar a Chile”.

“Nosotros importamos insumos y exportamos productos, y estos discos no se producen en el país, no era un producto para competir con una fábrica nacional, por lo que quedó la maquina ahí, sin producir y a partir de la política de este nuevo gobierno pudimos hacerlo. La exigencia que pone el gobierno actual es no pagar por adelantado sino pagar a 30 días de nacionalizada la mercadería; explicamos esto al proveedor y aceptó, por lo que a partir de mañana lunes empezaremos nuevamente la producción”, anticipó.

“La barrera comercial que se aplica a la importación es la misma y lo único que hacen es cambiarle el nombre pero ahora en 24 horas está aprobada”, dijo Gómez y agregó que “llegó un momento que era el bloqueo total, nosotros somos importadores de porcelanato que provienen de Brasil; y las fábricas nos decían que nos vendían porque éramos intachables pero que el gobierno no pagaba y ahora dentro de 10 días estamos recibiendo la primera carga de del Brasil”.

