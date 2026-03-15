Pisos Gómez se incorpora como cliente del Grupo Cedasa de Brasil

15 marzo, 2026 3

El empresario Alfredo Gómez, titular de Pisos y premoldeados Gómez, en los estudios de LU 24, se refirió a la presencia de la firma en la Expo Revestir, la gran exposición que se realizó en San Pablo, Brasil, desde el lunes al viernes de la semana pasada, y evaluando la participación en la misma, a la que concurrió con su hermano expresó que “no dejó de sorprendernos, porque son los mayores productores de porcelanato de américa, y es un evento realmente imponente”.

“Visitamos una fábrica que es la cuarta productora a nivel mundial, Grupo Cedasa, que producen 5 millones de m2 de cerámicos y 2 millones de m2 de porcelanato” y fuimos incorporados como clientes, para adquirir producto terminado, veníamos trabajando con ellos pero ahora buscamos recuperar el nivel que teníamos manejando hasta que se cortó la importación”, manifestó.

Sobre el doble rol que cumple la empresa, ya que produce e importa, Gómez explicó que “como industriales nosotros estamos de los dos lados, del que fabrica porque tenemos una industria en el Parque y a su vez importamos, pero creo que la palabra justa es equilibrio porque no podemos venir de una situación que vivíamos hace tres años de una importación nula a una apertura deliberada, porque hay una trampa en la que muchos se embanderan, lo digo como industrial, ya que el 70 % de la matriz de una planta es importado, es muy difícil encontrar un producto que sea cien por ciento argentino”.

“La nuestra es una fábrica que usa productos chinos y cuando nos prohibieron importar insumos llegamos a cero, porque requerimos repuestos para la maquinaria, por lo que vivimos anteriormente situaciones descabelladas vinculadas a la importación, y ahora estamos yendo a una economía en la que hay que ser más competitivos, pero falta desarrollar el acceso al crédito para las empresas y adquirir maquinaria importada para competir con productores de afuera, porque tenemos una industria obsoleta que no puede hacerlo; nosotros empezamos a ser competitivos cuando adquirimos la maquinaria y podemos abastecer al mercado, con una sucursal que nos lleva al 60 o 70% programado”.

“Si se abrieron líneas de crédito para el campo, sería lógico que se abran para la industria porque la tasa de interés esta muy alta, dijo Alfredo, y afirmó que “me vine muy sorprendido de Brasil por lo que escuche, frases contundentes de empresarios que afirmaban “nosotros los brasileños necesitamos un Milei”, y miran el modelo argentino, ya que indican que hay un nivel de corrupción muy alto en el actual gobierno de Lula, y no está alineado con países productivos, como lo hace Argentina con Israel y EE.UU.”

“Notamos que en el país esto va a llevar tiempo, pero antes cambiábamos listas de precios todos los días y ahora tenemos listas con vigencia de octubre o noviembre”, relató.

Sobre las expectativas de venta, Gómez finalmente explicó que “está en general bastante quieta, el mercado está como expectante, y nosotros el objetivo que teníamos al visitar esta feria era obtener mejores productos a precios más baratos, igualitarios, para que se mueva el mercado con precios competitivos”.

“Como proyecto tenemos la idea de seguir con la producción y a importación, con punto de referencia de tecnología china y tenemos previsto incorporar nuevas maquinarias, por lo que viajaremos próximamente”, explicó.

“Todo esto lo hacemos pensando en nuestros clientes, tanto en Tres Arroyos, Bahía Blanca y sus subzonas correspondientes tengan el mejor producto del mundo a un precio accesible y creo que acercándonos a estos grupos como la que visitamos, que es la cuarta fábrica del mundo damos ahora como proveedores la máxima garantía, contando con la mercadería en unos quince días y esperamos tener los mejores precios para el consumidor final”, cerró.

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