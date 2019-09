Pissani acusó de “impresentables” a quienes impulsaron la clausura del CEC

El subsecretario de Servicios Públicos municipal, Roberto Pissani llamó “impresentables” y “mamarrachos” a quienes impulsaron la clausura del Centro Educativo Complementario, decisión que atribuyó a una cuestión “netamente política que antes no existía y que después del 27 de octubre tampoco va a existir”.



“Cuando uno lleva tantos años en la gestión está acostumbrado a los vaivenes de la política pero esto es un mamarracho, que al mismo tiempo es típico de esta gestión: la decisión la toma un funcionario en La Plata, sin conocer la realidad y por teléfono. Esto parece la fábula del zorro cuando sabe que lo van a matar porque metió la pata. Y terminan pidiendo ‘pasale el decreto, pasale el decreto’. Pero vamos a centrarnos en la actividad; desde hace siete años trabajamos con el Fondo de Financiamiento Educativo y tenemos un aprecio especial por el Centro Complementario, donde hoy por una medida arbitraria quedaron 150 chicos sin comer”, sostuvo Pissani.

“Tuve que escuchar la hipocresía de quienes dicen que esos chicos fueron reubicados, cuando había que ver el sentimiento del personal el viernes cuando les dijeron que cerraban. Esta gente ve fantasmas donde no los hay. Por eso quiero dejar en claro que con los arquitectos de Infraestructura que trabajan en Tres Arroyos, Mariana Taraborelli y José María Menna, tenemos excelente relación y no fuimos a sus casas a robarles los planos para hacer esta obra: trabajamos con la supervisión de ellos. Pero como en toda obra hay correcciones técnicas que hacer, acá se utilizaron materiales de primera y tenemos una cuestión técnica que es la presentación del plano de Camuzzi, que tiene un medidor auxiliar. Por eso hay que ver hasta qué punto esta gente es ignorante: no sabe que el 98% del CEC tiene otro medidor, y este sector tiene colocado uno auxiliar porque esta instalación llevaba muchos años de hecha y ahora se anexaron dos calefactores que hay que homologar. Pero son nuevos, y quiero llevar tranquilidad a la gente porque en el lugar no hay ningún tipo de pérdida ni riesgo por eso mañana se va a poder abrir”, sostuvo el funcionario.

Pissani aseguró que no solo no se detendrán frente a lo que consideró “un atropello”, sino que por disposición de “un hombre del que hemos aprendido que solamente tenemos que trabajar, que es Carlos Sánchez”, se construirá el año que viene un SUM en el Centro Complementario. “Lo único que nos interesa son los chicos que van”, cerró.

Los cupos que volvieron para atrás

Finalmente, María José Adobatto mostró su preocupación por “la falta de sensibilidad de esta gestión provincial, puesta de manifiesto en este tema y también en lo que sucedió con los cupos alimentarios que, por incremento de la demanda, solicitamos este año y que se aprobaron recién en junio, pero rápidamente esa medida se revocó y todavía no recibimos los fondos. Esos chicos están comiendo igual y el Consejo Escolar lo financia con excedentes y buena administración, pero los cupos no vienen de la Provincia”, aseguró.