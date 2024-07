“Piti” Federico: parte del Concejo es el bloque “Juntos por Milei”

El jefe de Gabinete del gobierno municipal, Julio Federico, renegó de la actitud negativa de parte de la oposición del Concejo Deliberante, a la que calificó como el bloque de “Juntos por Milei”. Agregó que niegan todo. Es el no, por el no mismo.

En visita a LU24 habló de la relación con el deliberativo, el proyecto de mejorar el centro de monitoreo, la arenera de Claromecó, los organismos descentralizados, la economía municipal, el aumento de la pobreza y la seguridad.

UN CONCEJO NEGADOR

En el Concejo, dijo Piti, hay una negación de parte de la oposición para conceder a terceros el sistema de cámaras de seguridad. Estamos preocupados por lo que en materia delictiva pasa en el distrito de Tres Arroyos y hay que ponerle freno, expresó. Pero a los concejales der “Juntos por Milei” no les interesa y no quieren darle forma a la ordenanza para licitar la terciarización de las cámaras de seguridad, para tener un sistema de mejor calidad, moderno y acorde a las exigencias del momento. Con el Vecinalismo a través de los concejales el diálogo es abierto, pero la conducción del partido, con Balbuena a la cabeza, no accede al terreno de la conversación. Igualmente se seguirá insistiendo. Sería un paso adelante muy importante.

ARENERA

La arenera de Claromecó está parada porque se venció el contrato. Destacó Federico el arreglo con la empresa que debía un saldo muy importante. Es inminente el llamado a licitación para concederla. Al Municipio le genera recursos y hay un reparto de fondos para instituciones a las que hoy desde el Gobierno Municipal le subsidian 100.000 pesos por mes hasta que vuelvan a recibir parte de la regalía.

ENTES DESCENTRALIZADOS

El Jefe de Gabinete puso de manifiesto el orden que se logra con los entes descentralizados. Lo Vial lo conocemos todos. Hay trabajo permanente, gestión y mucho orden y compromiso.

Claromecó se está reacomodando. No tienen máquinas y la plata de la deuda de la arenera se le adjudicará de manera directa. El Hospital es “un barril sin fondo”. No hay plata que alcance. Se hicieron muchas mejoras, se avanzó notablemente, se optimizaron servicios pero el funcionamiento cuesta cada día más plata. Destacó que el Intendente visita todos los días el Hospital y está enterado a fondo de la problemática de salud.

RELACON CON EL RESTO

Federico dijo que como jefe de gabinete tiene una excelente relación con todos los funcionarios titulares de las áreas que coordina. Que discute con el intendente, pero “no pelea”. El disenso es bueno en política, pero hay que reconocer que “Pablo Garate es el jefe”.

ACCION SOCIAL

Sobre la asistencia social mencionó que se ayuda a casi 3.000 familias en Tres Arroyos. Ha aumentado la pobreza y las necesidades, y ello requiere estar presente.

