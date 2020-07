“Piturro Surra” y el origen de sus audios viralizados con historias de campo

10 julio, 2020 Leido: 18

Domingo Néstor Miguel, más conocido como “Piturro Surra”, se hizo conocido por las historias vinculadas campo que se viralizaron tras enviárselas a través de WhatsApp a su amigo Federico, quien tiene una radio en San Miguel del Monte.

“Esto creció y tratamos de llevar el humor a todos lados. Yo soy transportista internacional y mientras viajo se me ocurre algo, son cosas que pienso en el momento y va surgiendo el audio. No hay nada escrito”, contó en diálogo con Bus 24.

También dijo que es un gran conocedor de la vida de campo: “la mamé durante 18 años, después me hice camionero. Los chicos prestan mucha atención a lo que uno cuenta”, destacó.

“Son todos nombres y hechos verídicos, anduve por todo el país y cruzando las fronteras. Es por mis andanzas por razones laborales”, agregó.

Por su parte, Federico comentó que “Piturro” “desde que tiene teléfono con WhatsApp manda chistes, historias, y quisimos compartir esos audios que durante muchos años quedaron entre su teléfono y el mío”.

“No tomamos la dimensión que este humor muy sano podía llegar a tener en todo el país. Son las cosas comunes que el hombre de campo vive, un poco exageradas pero verídicas”, finalizó.

Estos audios llegaron a países como Suecia, Estados Unidos (Miami) y Chile, entre otros.

