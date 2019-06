“Pity” Federico: “Creo que debe haber una charla entre Garate y Cuto Moreno. Ellos pueden destrabar la realidad del peronismo local”

El concejal Julio “Pity” Federico, visitó los estudios de LU24 en la mañana de hoy y aseguró que para asegurar la unidad del peronismo local y sellar la misma, se debería concretar una charla entre los legisladores Dr. Pablo Garate y Cuto Moreno. Además no descartó la posibilidad de ser uno de los candidatos a intendente por el espacio.



“Tenemos la madurez suficiente para entender que hoy el problema no son los dirigentes, sino lo que le pasa todos los días a la gente. Lo primero que hay que entender es eso. Tenemos que ser sinceros. Tengo fe de que todo esto se resolverá. No será mañana, sino seguramente 24 horas antes, pero a veces las ambiciones personales, pueden terminar perjudicando el proyecto y hay que entender como son las cosas. Antes trababa lo nacional y ahora eso está resuelto, pero ahora falta lo local”, consideró sobre la realidad del espacio que representa.

Indicó además, que “hay algunos que avanzamos seriamente en la unidad. Una señal de eso fue la unidad del bloque que anunciamos ayer, incluso con repercusión provincial y acá los dirigentes, algunos, deberán madurar porque no entienden algunas cosas, porque la gente no la está pasando bien. El problema no es el dirigente, es lo que le pasa a la gente. Si no lo entienden, serán los responsables de que al peronismo no le vaya bien”, advirtió el edil.

Recordó que en las últimas elecciones, “fuimos la segunda fuerza opositora al vecinalismo. La otra parte de Unidad Ciudadana sacó 17 puntos, o sea que los votos del peronismo están, pero divididos. Creo que debe haber una charla entre los legisladores Pablo Garate y Cuto Moreno. Ellos pueden terminar destrabando esta realidad que le pasa al peronismo”, reflexionó.

Federico, agregó que “cuando formamos el interbloque sentíamos que era un paso de cara a esta unidad, de hecho esta semana me junté con la otra parte del peronismo. Si todos están con el tema de la unidad, tendrán que concretar en vez de hablar, porque sino, serán los responsables. En 24 horas puede pasar cualquier cosa también”, expresó.

Sobre las posibles candidaturas, indicó que todavía no hay candidato, aunque no descartó que su nombre esté en esta lista de las posibilidades: “se habla, pero no hay. La posibilidad la tienen todos. Yo haré lo que el peronismo me pida. Yo siento que soy joven, puedo aportar y aprender mucho también. Cuando se junten los legisladores provinciales, todo se va a resolver”.

Respecto lo que tendrían que hacer los concejales que asuman la nueva gestión y ocupen el espacio que representa actualmente consideró que “lo primero que pueden hacer es trabajar. No debo ser el mejor concejal hablando o intelectualmente, pero tengo la tranquilidad el que todos los días puedo hacer algo por alguien. Si fuéramos gobierno esto no nos pasaría, estoy seguro de eso. La gente nos va a ver a nosotros, porque no ve al Ejecutivo y si yo estuviera en esa realidad, me preguntaría por qué un bloque de la oposición tiene 100 personas por día para atender. Pensaría o mis concejales no funcionan, o en mi Secretaría de Acción Social algo está pasando, entonces esa es una realidad y si fuera gobierno, entonces tendríamos un gran problema”, alertó.

