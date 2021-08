Pity Federico criticó el estado de la Comisaría y pidió que Berni la visite mañana

Julio “Pity” Federico, primer candidato a concejal por la lista del Frente de Todos en Tres Arroyos, aseguró hoy que entre las principales preocupaciones que le transmiten los vecinos está la inseguridad y la droga, “que se está extendiendo por toda la ciudad y crece cada vez más”. Y advirtió que para reforzar la prevención, “los que nos tienen que cuidar tienen que estar bien, si no, es imposible”; y en este marco criticó fuertemente el estado de la Comisaría Primera de Tres Arroyos. “Espero que el ministro Sergio Berni la visite mañana cuando venga, de hecho yo vengo diciendo hace tiempo que la Comisaría es más insegura que la calle, incluso hasta anticipé que se podían escapar los presos; yo pertenezco a una fuerza política pero me gusta decir lo que pienso que está bien y acompañar, y señalar lo que está mal”, sostuvo.

Respecto de la problemática del consumo de estupefacientes, el candidato a concejal peronista advirtió que “sería importante trabajar en conjunto con la policía de Narcotráfico; hace tiempo que no veo a las autoridades policiales en el Concejo, dialogando con los concejales y apuntando a trabajar entre todos”.

Federico también apuntó al funcionamiento de las cámaras de seguridad municipales, y aseguró que “cuando hay que esclarecer un hecho, siempre son las cámaras de los particulares las que contribuyen porque las del Municipio no funcionan”. Y consideró que “la Policía y los inspectores de tránsito han desaparecido de muchos barrios. Por eso sería importante, aunque sabemos que los recursos humanos son escasos, que la presencia policial en los barrios sea más fuerte, trabajándola desde las salas de los barrios, por ejemplo, para que el vecino esté más cerca. La estructura está, por ahí no está la gente”.

Finalmente, Pity advirtió que hay barrios “muy postergados” en relación con la llegada de servicios públicos. “La Aceitera, por ejemplo, es uno de ellos. Falta agua, cloacas, iluminación, cordón cuneta, así que lo pondremos en agenda para cuando lleguemos al Concejo”.

