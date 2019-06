“Pity” Federico: “de este lado estamos los que queremos ganar”

Tras asegurar que su sector “trabajó muchísimo por la unidad del peronismo, incluso yo mismo dí el primer paso para lo que después se conformaría como interbloque peronista”, el concejal Julio “Pity” Federico coincidió con Pablo Garate -quien en la red social Facebook acusó a “sectores del peronismo” de ser funcionales a Sánchez- y advirtió: “de este lado estamos los que queremos ganar”.



Federico destacó la figura de quien encabeza la lista a la que acompaña, la doctora Mercedes Moreno. “Entendemos que ella es la que mejor nos representa a todos, y por eso tomamos esta decisión junto con muchas agrupaciones que apoyan e integran esta lista”, sostuvo.

Al mismo tiempo, aseguró que “desde el espacio del doctor Cuto Moreno se nos pidió que nos bajáramos y así lo hicimos, en pos de la unidad. De hecho nosotros creímos que también ellos entendían que Mercedes Moreno era la candidata, pero no se pudo dar la unidad. Por eso hoy en este frente estamos los que queremos ganar, y eso es lo más importante. Y también vamos a trabajar en la general por los votos que hoy no nos van a acompañar, porque esa es la forma de volver a gobernar Tres Arroyos, porque la gente que no la está pasando bien nos necesita juntos, y el que no lo entienda así será responsable de sus actos”.

Respecto de la fractura que esta interna causa hacia dentro del PJ, Federico advirtió que “lo único que produce esto es daño. Yo lo dije desde el día 1, todos veníamos de diferentes lugares y tuvimos que ceder algo para empezar primero con el interbloque y luego por la unidad del peronismo. Otros no lo entendieron así”.