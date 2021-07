“Pity” Federico: “El Ejecutivo desprestigia al Concejo y hay que volver a construir la relación”

23 julio, 2021 Leido: 148

Julio “Pity” Federico, quien encabeza la única lista conocida hasta el momento del Frente de Todos, afirmó que “veo un Concejo Deliberante muy desprestigiado por el Poder Ejecutivo” y en ese sentido dijo que “hay que volver a construir la relación”.

Desde Buenos Aires, a donde se dirigió junto a los apoderados Martín Garate y Guillermo Leguizamón para presentar la nómina, expresó que “es una gran oportunidad para volver a un Concejo Deliberante que yo lo veo muy desprestigiado por el Poder Ejecutivo en momentos en que por ahí no salen cosas favorables, como cuando no se acompañó el aumento del más del 50 por ciento de las tasas que querían votar y ahí se puso tensa la relación, la que creo que hay que volver a construir porque en el medio están los vecinos”.

El actual articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijo que “para mí es un gusto, un placer y una responsabilidad muy importante que me hayan elegido para encabezar esta lista, entendiendo que se vienen momentos duros de campaña pero siempre con el mismo compromiso que lo he hecho por el vecino”.

Respecto a si se presentó otra lista peronista, aseguró que “de Tres Arroyos, hasta ahora, únicamente estamos nosotros pero hasta el final todo puede pasar. Todos tienen derecho a participar”. En este sentido, manifestó que “no digo que no hubo acuerdo, hay una gran parte que está acá adentro representando al Frente de Todos y vamos a ver cómo termina esto, puede haber novedades en las próximas horas. Hay gestos de grandeza de muchos compañeros, de hecho lo han tenido ahora con nosotros quienes no están en la lista pero si nos van a acompañar y eso también es muy valorable”.

Por otra parte, sostuvo que “la gente está un poco renegada con la política porque se han pasado momentos difíciles, duros, tanto la clase trabajadora como los comerciantes, y los impuestos que llegan. Yo a esas cosas las reconozco, las acompaño, pero también entendiendo que somos un grupo que laburamos todo el año y eso la gente te lo valora muchísimo”.

En tanto, indicó que “ahora es momento de salir a la cancha y cada uno tiene que estar tranquilo con lo que ha hecho durante todo el año y eso es fundamental. He estado, de la forma que lo hago siempre, a disposición de los vecinos, con el teléfono todo el día abierto para escuchar a todo el mundo con cosas que a veces se pueden resolver y otras no”.

