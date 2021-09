“Pity” Federico: “La gente reconoció el trabajo que hacemos”

13 septiembre, 2021

Julio “Pity” Federico, precandidato local más votado en las PASO que se desarrollaron el día de ayer, dio detalles a LU 24 sobre como vivió las elecciones, cuáles serán sus metas si gana las legislativas del 14 de noviembre y que diferencias mantiene con el actual Gobierno Municipal.



“Con mucha felicidad y también entendiendo que la gente que nos acompañó con su voto tuvo mucha responsabilidad, y también quiero decirles a aquellos que no nos acompañaron lo que queremos para el futuro de Tres Arroyos. En eso vamos a trabajar para seguir caminando y trabajando para el vecino de Tres Arroyos”, dijo el referente local del Frente de Todos.

“La gente reconoce ese laburo que haces durante todo el año. Trabajo, escucho y trató de responder, las cosas que no están a mi alcance las trató de gestionar como corresponde, la gente muchas veces necesita que la escuchen y muchas veces lo hago de esa manera, ellos lo reconocen”, amplió.

“Hay que entender que la gente, desde mi punto de vista, está enojada con la política, muchas veces la política está alejada de la gente y eso se nota en las urnas. Con el voto la gente se hace escuchar, lo que han votado es un mensaje para nivel el nacional y provincial, hay mucha gente que no la está pasando bien y eso es una realidad”, manifestó.

Campaña Provincial

En cuanto a la campaña política que realizó su partido, Frente de todos, Federico consideró que “creo que no han hecho las cosas mal, pero hay cosas en las cuales el gobierno se equivoca. Lo que paso con la foto del Presidente los enojo mucho, te muestran una foto así, sumando el operativo de prensa que hubo, termina haciendo que los ciudadanos se enojen más”.

“A este gobierno le ha tocado 2 años de pandemia, y para mí, lo han llevado de la mejor manera. Creo que el presidente lo ha entendido, al igual que el gobernador, y ya estarán trabajando para hacer lo mejor posible”, destacó.

Sus metas

“Mi meta va a ser seguir trabajando de la misma manera, que el Concejo este cerca de la gente, el Concejo esta para legislar y también para estar con la gente. Cuando se rompió el dialogo, no le ha hecho bien a la gente”, señaló.

A raíz de dichas declaraciones, “Pity” subrayó las diferencias que mantiene con el actual gobierno municipal, y afirmó que “escuche unas declaraciones del Jefe de Gabinete (Hugo Fernández) desafortunadas, y también, en el mismo Concejo se han equivocado en algunas cosas. Todo se puede revertir pero tiene que ser con dialogo”.

El rol de la oposición y su visión sobre el gobierno municipal

“Cuando uno hace declaraciones tan ofensivas, el Concejo se enoja, no solo los de mis bloques sino todos los concejales, los 18. Todos nos equivocamos, yo creo que es necesario volver al Concejo, tratar de recuperar el dialogo y dar soluciones a los vecinos”, agregó.

“Cuando hablo del Jefe de Gabinete, lo digo porque hace 3 años que hay una ordenanza que hice del Barrio Boca de una plaza, y el Jefe no la quiere hacer porque la propusimos desde la oposición. A mi esas cosas no me gustan, eso con dialogo se puede resolver, porque no es un problema de quien lo hace, el problema real son los vecinos que se quedan sin una plaza”, enfatizó.

“Yo tengo diálogo con todos, también entiendo que yo no gobierno, pero para resolver que una persona no tenga agua en la casa hay que hablarlo con el Ejecutivo para tratar de resolverlo. Todo lo que sea campaña política sana, está bien que exista mientras sea así”, finalizó.

