Pity Federico: “Los tresarroyenses se van a animar a más de la mano de Pablo Garate”

1 agosto, 2023

Este martes por la tarde y de cara a las elecciones PASO, Julio Pity Federico visitó los estudios de LU 24. Si bien no es candidato, el concejal se encuentra acompañando a la lista de Pablo Garate y sobre esto, comentó: “no me toca ser candidato, pero vivo la campaña como si fuese mía. Son muchos años acompañando a Pablo. Somos agradecidos, el peronismo ha llamado la atención por mostrar las cosas hacia afuera y ha sido todo lo contrario, todas las discusiones las tuvimos puertas adentro. Hicimos las cosas como hay que hacerlas, no tengo dudas que los tresarroyenses vamos a ir por más y acompañar a Garate en estas elecciones.”

Por otro lado, y respecto a la gestión de Sergio Massa, en Nación, declaró: “tengo la sensación y certeza de que Sergio Massa agarra en un momento difícil. Llegó en un momento complicado del país al Ministerio de Economía, y algunos hablaron del helicóptero y nada de eso pasó. Cuando uno charla con la gente, sabe que no la está pasando bien, pero al mirar lo que está en frente también se preocupa mucho. Massa y Garate tienen una amistad y vínculo de hace muchos años, y que asuma Sergio como presidente sería bueno en todo sentido.”

Además, y acerca de la candidatura y capacidad de Garate para ser intendente, destacó: “a nivel local Pablo está ante una oportunidad histórica. Es una persona joven, innovadora, y capaz. Es nacida en la ciudad y si bien conoció muchas partes del mundo, siempre estuvo acá y quiere lo mejor para Tres Arroyos. Cuando dice que va a resolver la guardia pediátrica lo va a hacer, se viene juntando con profesionales para poder llevarlo a cabo, asesorándose para solucionarlo y no es meramente un capricho o una consigna en medio de la campaña.”

Y resaltó: “nos pasa muy seguido el reconocimiento hacia Pablo, que él trabaja todo el año. Eso nos ha permitido que gente de otro partido pueda inclinarse hacia él, porque no se puede discutir su transparencia y forma de trabajar, como lo que ha hecho todo este tiempo.”

En relación a las acciones a llevar a cabo en nuestra ciudad, enfatizó: “está claro que cuando miras alrededor, otras localidades tienen transporte, pero acá no se ha llevado a cabo porque se miro hacia otros lados. El municipio debe estar en cuestiones de ese tipo y también como en el caso del problema de la vivienda, que sigue siendo algo que tenemos que resolver. Hay muchas cosas por hacer en Tres Arroyos, y no tengo dudas que Pablo va a hacer todo lo posible para poder conseguirlas. Su deseo es gobernar la ciudad y tiene muchísimas ganas de hacer por los vecinos de la ciudad.”

Finalmente detalló sobre la recepción de la población en estos tiempos y remarcó: “La gente entiende que este espacio político trabaja durante todo el año. Tenemos que encontrar la manera de resolver los problemas que tienen los vecinos, hay un abandono de muchísimos años en algunos sectores. Pedimos la oportunidad de gobernar para poder resolverla y sino, que el vecino pueda golpearnos la puerta y decirnos en qué fue que nos equivocamos.”



