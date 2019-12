“Pity” Federico: “Queremos gobernar en el 2023 y el que no lo entienda así, claramente quedará fuera del peronismo”

El concejal del Frente de Todos, Julio “Pity” Federico, realizó una balance del año político que termina y destacó la conformación del bloque que integra como así también el trabajo que hasta el momento han logrado concretar. Aseguró que una gran parte del peronismo que hoy está unido, claramente piensa en ser gobierno en el 2023 y advirtió: “el que no lo entienda así, claramente quedará fuera del peronismo”.



“Más allá de haber sido un año electoral, el trabajo diario que se hace en el concejo y en los barrios, ha sido muy intenso y estoy esperanzado de que esto pueda a llegar a cambiar después de 4 años muy difíciles de este gobierno que se ha ido”, sostuvo.

“Veo que la política se ha alejado de la gente. Cuando la gente tiene su opinión, tiene razón y hay que escucharla, porque muchas veces la política se aleja de la problemática en vez de solucionar”, destacó el concejal.

Sobre la unidad dentro del peronismo en la previa a las elecciones de este año reflexionó: “Uno tiene que aprender y madurar y cuando uno vio la unidad a nivel nacional, nosotros también lo tuvimos que traer a Tres Arroyos. No se pudo hacer la lista de unidad acá. Está claro que muchas veces las internas no terminan siendo favorables. Ahora tenemos un bloque de 7 concejales conociéndonos y trabajado. La política es una herramienta que tenés para trasformar realidades y a veces no importan del partido que seas o con quien terminas resolviendo el problema, y tiene que pasar por ahí. En las elecciones, cada uno da su propuesta y la gente elige, pero se tiene que terminar el tironeo, porque en el medio está la gente”.

Mencionó que en el bloque de concejales del Frente de todos: “Sabemos que tenemos gente con experiencia, que le gusta caminar. Tenemos que tener madurez suficiente para entender esta gran oportunidad de tener 7 concejales y estar en el concejo. Hemos logrado muchas cosas ya en poco tiempo”.

Para Julio Federico, “Está claro que el sueño de cualquiera que está en política es gobernar la ciudad. Hoy lo más importante es cómo podemos consolidar el grupo, entender que hay una parte de peronismo que hoy está junto y que entendió que hay que seguir trabajando de esta manera, siendo responsables. Nosotros respetamos al intendente, pero somos claramente oposición, acompañaremos lo que consideremos que hay que acompañar y lo que no, claramente no. Somos y seremos una oposición responsable. Esa parte del peronismo claramente entiende que quiere gobernar la ciudad en el 2023 y que el que no lo entienda así, claramente quedará fuera del peronismo”, advirtió.

