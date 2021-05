Pity Federico reclamó controles pero advirtió que “es momento de acompañar”

27 mayo, 2021 Leido: 286

El articulador local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Julio “Pity” Federico, reclamó hoy mayores controles en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y más responsabilidad por parte de la gente, pero advirtió que “es momento de trabajar entre todos y dejar los tironeos políticos de lado. Hay vecinos pasándola muy mal, incluso peor que en la primera etapa de la pandemia”.

“Es muy complicada la situación. En este momento estoy armando bolsones de verduras y frutas con unos quinteros que se sumaron a dar una mano, y mañana seguramente estaremos repartiendo en algún barrio. Y todo el mundo nos llama porque la cosa está difícil para el que no puede hacer una changa, pero también para el comerciante al que le llegan la luz, el gas, el alquiler, y tiene el negocio cerrado. Por eso hay que tratar de dar una mano en lo que se pueda”, sostuvo.

Federico admitió que fue una mano importante el aumento de los valores en la Tarjeta Alimentar y otros mecanismos de ayuda social, “pero no le llegan a todo el mundo, y además, pareciera que en este momento nada alcanza. A la gente le cortan los servicios, o no puede dar de comer a la familia, o no tiene garrafa, esta situación es hasta peor que el año pasado, porque es generalizada para todos los sectores”.

Más controles

Federico admitió que falta responsabilidad entre quienes, ante una situación de desborde del sistema sanitario que obliga a trasladar a vecinos a centros de salud de otras ciudades, siguen haciendo caso omiso a las recomendaciones. Pero también reclamó que las autoridades “hagan los controles un poco mejor, porque el doctor (Gabriel) Guerra dice cosas que yo comparto, pero después se hace algo distinto. Hubo sectores en los que el sábado, la ciudad era un descontrol. El Parque Cabañas lleno, carritos pochocleros… Es cierto que hay gente que necesita trabajar, pero uno tiene que escuchar a los que saben, y si el doctor Guerra te dice que hay gente derivada a otros lugares porque no se los puede internar, hay que cuidar esas cosas. Lo que nosotros debemos hacer es ayudar a que esta situación no se agrave; es momento de acompañar porque de esta tenemos que salir todos juntos”.

Volver