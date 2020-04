“Pity” Federico: “tratamos de llegar a cada casa para que la gente no salga a buscar comida a la calle”

8 abril, 2020

A cargo de la dependencia local del Ministerio de Desarrollo Social aunque en la práctica aún no llegó su nombramiento, el ex concejal Julio Federico admitió que es muy compleja la realidad económica de las personas que vivían al día antes de la cuarentena por coronavirus, y aseguró que la demanda “es muy grande y es importante trabajar todos juntos sin banderías políticas”.

Federico destacó la colaboración de quinteros, empresas que donan y vecinos que reúnen donaciones para distribuir entre quienes las necesitan. “Además colaboramos con el Sindicato de la Carne para que puedan entregar bolsones de mercadería a sus afiliados, y hemos gestionado medicación. Lo más importante es cuidar a estas personas que viven el día a día, y que hoy no pueden salir a la calle a buscar el peso que necesitan. Somos muchos los que trabajamos juntos, incluso con el Municipio, compartiendo información acerca de quién recibió, y cómo se puede seguir ayudando. Nos intercambiamos listados, cruzamos datos y vemos quién lleva a uno y a otro”, describió.

Federico indicó que los concejales del Frente de Todos y el diputado Pablo Garate han donado parte de sus sueldos, con lo que también se adquiere mercadería para distribuir entre los vecinos que lo necesitan. “Hay gente que nunca acudió a pedir ayuda y ahora no puede sostenerse, por eso intentamos darle una mano a todos y a veces ni siquiera llegamos. Yo personalmente estoy muy preocupado, me levanto a las 6 de la mañana y ya tengo mensajes. Y reconozco que hay gente a la que le llevás una bolsa de mercadería y le resolvés el problema hoy pero mañana lo vuelve a tener. En ese sentido es muy importante el trabajo de los comedores, a los que hemos llegado estos días”, sostuvo.

“Lo importante es cuidar a la gente, que nadie se quede sin comer pero sobre todo que cuide su salud, que no tenga que salir a buscar la comida a la calle”, insistió “Pity”.

