“Pity” Federico: “Vamos a trabajar para que Mercedes Moreno pueda hacer la mejor elección en octubre”

El concejal Julio “Pity” Federico visitó los estudios de LU 24 para realizar un análisis políticos a 4 días de las elecciones PASO y además le brindó un fuerte apoyo a la candidata a Intendenta del Frente de Todos, Mercedes Moreno.



El concejal opinó que “la gente estaba muy cansada de este gobierno que hoy nos está gobernando y claramente lo ha demostrado en las urnas y en Tres Arroyos. Nosotros yendo a una interna peronista claramente se divide el voto, yo siento que los votos del Movimiento Vecinal son de Sánchez, y no del Movimiento Vecinal, para mí eso es algo que reconozco y también uno lo ve en las calles y también entendiendo de que Mercedes ha sido, cuando uno suma la cantidad de votos que ha sacado el peronismo, la segunda fuerza y que estoy convencido que en esta próxima elecciones va a estar la pelea entre Sánchez y Mercedes Moreno”.

Asimismo destacó que “hay que seguir trabajando por la unidad del peronismo y que hay cosas que hay que madurar, hay cosas que los peronistas tenemos que empezar a entender sin ningún tipo de mezquindad”.

También manifestó que va a trabajar para que Mercedes Moreno obtenga más votos: “En octubre la gente se va a encontrar con una sola boleta, nosotros vamos a salir a trabajar a juntar los votos posibles, los votos que tenía Ismael, los votos que tenemos nosotros y también en el camino de poder convencer a otra gente que no nos ha votado y que por ahí había cambiado el voto, queremos convencerlo de que nos vote a nosotros”.

“Estoy convencido de nuestra candidata, la vamos acompañar, la vamos a respaldar, vamos a salir a caminar, vamos a salir a convencer a aquellos que no nos votaron y vamos a ir a buscar el voto de esta interna que tuvimos que pasar en estas PASO. Vamos a trabaja para que Mercedes pueda hacer la mejor elección”, declaró.

“No era el momento”

Habló sobre su posible candidatura a intendente y aseguró que “no era el momento, que era apresurarme, que debo aprender muchas cosas más, de que todavía me quedan 2 años más como concejal, creo que hay que formarse, conocer el municipio desde adentro. Uno tiene que tener la grandeza de que hay momentos y momentos, yo siento que este no era mi momento, que debía seguir trabajando, seguir haciendo lo que hago día a día en el Concejo Deliberante desde lo legislativo hasta atender a toda la gente que pasa por el concejo y siento que a veces uno tiene que subir la escalera despacito, no corriendo”, y concluyó: “Cuando llegue el momento voy a decir que si”.

Instalación de supermercados mayoristas

Por otro lado, hizo referencia a la instalación de supermercados mayoristas en la ciudad: “La ordenanza no hace referencia a los mayoristas, le pregunte a los comerciantes si estaban de acuerdo que ellos vendieran al por mayor y están de acuerdo. Creo que hay que buscar la parte que conforme a todos, puede salir el sol para todos. Había gente hoy que lloraba porque tiene miedo de perder su comercio, pero tampoco hay que quitar oportunidades que por ahí a otros le va a traer un beneficio”.