Pizarro espera poder retomar las cirugías programadas que fueron suspendidas por la pandemia

11 mayo, 2021 Leido: 239

El doctor Javier Pizarro, especialista en traumatología y ortopedia, aseguró a LU 24 que durante este período de pandemia se ha hecho muy difícil cumplir con las cirugías programadas, ante la necesidad de destinar la mayor parte de los recursos del sistema sanitario a la lucha contra el coronavirus. “Cuando comenzó la pandemia se tomó la decisión desde el Ejecutivo de no hacer cirugías programadas hasta ver cómo evolucionaba la cuestión, y se cerraron las salas de Clínica y Cirugía para transformarlas en salas Covid, de manera que se perdió capacidad de internación y de resolución de la patología quirúrgica. Mirándolo retrospectivamente, uno observa que no había casos y tampoco se operaba, pero lo mismo sucedió en todo el país así que Tres Arroyos no fue la excepción. Cuando avanzaron los contagios, las salas Covid se vieron obligadas a seguir funcionando y una de ellas es de Cirugía, así que no se podía internar. Y en el peor momento de la pandemia, la falta de camas no permite hacer las cirugías programadas”, describió el profesional.

Algunas intervenciones se retomaron cuando disminuyó la cantidad de casos de coronavirus, pero el número no superó las 5 o 6, cuando lo habitual en otros años sería de 20 o 25. “La urgencia siempre se ha resuelto sin inconvenientes, pero lo programado ha tenido algunos inconvenientes porque se ha dado prioridad al Covid: ha ocurrido que se acordaba una fecha para la cirugía de un paciente, y cuando se venía a internar no había camas”, explicó Pizarro.

Se espera, en tanto, que al haberse levantado la medida de suspensión de las intervenciones programadas que venció en los primeros días de mayo, se concreten algunas en los próximos días. “Las más demandadas son los implantes de prótesis de cadera y de rodilla, pero lamentablemente no hemos podido hacer la cantidad esperada. Pero son cuestiones de fuerza mayor y que hacen al manejo de los recursos sanitarios lo mejor que se pueda”, admitió.

Respecto de la situación epidemiológica y el avance de los contagios a nivel local, Pizarro indicó que “hoy se vio mucha menos gente en el consultorio de Respiratorios que ayer, afortunadamente, cuando hubo una cola constante hasta el mediodía y unos 60 casos positivos. Hoy está más tranquilo”.

