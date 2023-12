PJ rechaza DNU de Milei

22 diciembre, 2023

En un comunicado elnPJ hizo conocer su rechazo al DNU delmPresidente Milei.

dicen:?En días tan especiales como las fiestas de Navidad y año nuevo ; en una semana particular para muchos sectores del país que vienen golpeados por la fuerza climática y Tres Arroyos también lo sufre .

Anoche 20 de Diciembre a 22 años de una situación recordada por los argentinos con mucha tristeza; hemos recibido otro golpe , el decreto DNU del presidente Milei, que atenta contra los derechos adquiridos , a la democracia, y no respeta nuestra constitución Nacional. Rechazamos que se socaven los derechos laborales de los trabajadores argentinos mediante una reforma que atenta contra ellos y sus condiciones de empleo.

Se está sacrificando con artilugios la protección de los derechos fundamentales de quienes forjamos la construcción diaria por el progreso del país. La derogación de la normativa que prohíbe la privatización de las empresas públicas, la

eliminación del régimen de sociedades del Estado y la transformación de esas empresas en sociedades anónimas que tiene como objetivo fundamental la privatización de las mismas. – La desregulación de las obras sociales y la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales

Milei: Liberó los precios de la salud privada, alimentos y alquileres y todas las exportaciones.

También derechos laborales fueron eliminados , debilita a la industria nacional y abre el camino para privatizar las empresas del Estado.

Lo que significa darle pleno poder al mercado en las áreas de salud, alquileres, trabajo y alimentos.

Ha preparado un plan represor digno de los gobiernos de la dictadura.

Donde todos los argentinos somos perjudicados, pero la peor parte cae en los jubilados, como también en la niñez .

Desde el Partido Justicialista instamos e Intimamos a los poderes Legislativo y Judicial a rechazar

el DNU, ya que la reconstrucción del país no puede llevarse a cabo vulnerando la Carta Magna que ampara los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Nos sumamos a repudiar estas medidas, defendiendo la libertad y la democracia por una Argentina para todos.

Estamos en alerta permanente hasta tanto se derogue este decreto DNU Instamos a los argentinos, en especial la clase trabajadora a sumarse a estos reclamos que perjudican el futuro de nuestra Patria.

Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos.

Alejandro Barragán-presidente.

