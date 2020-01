Plan B cerrará el primer Festival de la Canción a orillas del Quequén

Con la presencia de los intendentes Carlos Sánchez y Raúl Reyes, hoy se formalizó el convenio entre los municipios de Tres Arroyos y Coronel Dorrego para la organización conjunta de la primera edición del Festival de la Canción que se hará el 1° de febrero, en la margen del río Quequén que da a Copetonas.

Tras dar la bienvenida a su par dorreguense, el mandatario local anunció que “el festival se hará en el margen del Quequén que da de un lado a Oriente y del otro a Copetonas, con un interesante programa elaborado en conjunto y con los delegados de ambas localidades, que consistirá en espectáculos artísticos, fogones y propuestas para disfrutar de un paisaje único que ofrecen las barrancas del río y la historia que ese lugar tiene. Además estamos en plena temporada veraniega, hay mucho turismo en Marisol y Reta, así que la idea es aprovechar para presentarles este Festival con la idea de hacerlo todos los años. En este 2020 será del lado de Tres Arroyos pero el año que viene será del otro lado seguramente”.

Por su parte, el intendente Raúl Reyes destacó “la estrecha relación que hay entre ambos distritos, sobre todo entre Oriente y Copetonas, por cercanía, por lazos familiares, y esto seguramente va a reforzar todos esos vínculos, fundamentalmente pensando en aquellas personas que viven en los pueblos y en estos momentos no se pueden ir de vacaciones, así que es una propuesta para ellos también, para que tengan su fiesta. Además el mundo nos indica que hay que integrarse y hacer las cosas en equipo, así que para nosotros es un gusto y confiamos en el trabajo de los delegados Mariano (Hernández) y Patricio (Bertone) para que salga todo bien”.

En este sentido, el delegado copetonense Mariano Hernández aseguró que el cierre será con Plan B, y habrá clases de zumba, encuentros de motos y autos, algo de ciclismo, “todo en una locación hermosa, así que estamos esperanzados en que la gente responda. Hace años que se viene respirando eso de que el río no tiene que ser lo que nos divide sino lo que nos une, y en eso estamos con esta propuesta concreta, con la idea que siga creciendo año a año desde la idea que propuso el músico tresarroyense Pablo Carrera de hacer como una especie de Cosquín nuestro”.

El escenario, anticipó, será una suerte de anfiteatro montado sobre la barranca que se podrá ver desde ambas orillas y además habrá kayaks para apreciarlo incluso desde el mismo río.

Bertone, finalmente, consideró que “iremos viendo cómo avanza y corrigiendo, si fuera necesario, lo que no salga tan bien para el año que viene. Hay artistas de los dos distritos, gente de Oriente, de Marisol. Y la idea, por eso queremos agradecer, es de Pablo Carrera y de la gente de Copetonas y Tres Arroyos, así que es una buena forma de seguir reforzando el hecho de que siempre estamos unidos y hay familias armadas de un lado y del otro”.

El delegado de Oriente indicó también que se seguirá trabajando en conjunto para la organización de este Festival pero también del Día de la Bandera y el de los Monumentos, también a orillas del río.

